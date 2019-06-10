Забастовка шахтеров: у Зеленского обещают выплатить зарплаты за два дня (ВИДЕО)

Юлия Мендель, фото: Iuliia Mendel

https://racurs.ua/n123000-zabastovka-shahterov-u-zelenskogo-obeschaut-vyplatit-zarplaty-za-dva-dnya-video.html

Ракурс

В среду будет выделено 300 млн грн шахтерам «Львовуголь», которые сейчас бастуют во Львовской области с требованием выплатить задолженность по заработной плате.

Loading...

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила во время сегодняшнего брифинга.

По ее словам, первый транш в размере 41 млн грн пройдет сегодня или завтра.

Однако, отмечает Мендель, эти деньги не смогут полностью решить вопрос задолженности.

Самая большая проблема в том, что цена на уголь пока слишком велика для того, чтобы его покупало «Центрэнерго». Она составляет 2,8 тыс. грн, — отмечает Мендель.

Пресс-секретарь президента сообщила, что сейчас проходят переговоры между Министерством энергетики, «Центрэнерго» и «Львовуголь» для того, чтобы уменьшить цену до 2,4 тыс. грн.

Мы надеемся, что это будет решением проблемы, — отмечает Мендель. — Президент делает все возможное для того, чтобы остановить ситуацию забастовки и покрыть долги.

Однако этот вопрос остается в пределах компетенции Кабинета министров, отмечает пресс-секретарь.

Бастующие шахтеры сегодня перекрыли дорогу к пункту пропуска на украинско-польской границе. По информации телеканала «112 Украина», горняки уже разблокировали трассу на Польшу.