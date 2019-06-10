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Юлія Мендель, фото: Iuliia Mendel

Страйк шахтарів: у Зеленського обіцяють виплатити зарплати за два дні (ВІДЕО)

10 чер 2019, 17:24
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У середу буде виділено 300 млн грн шахтарям «Львіввугілля», котрі зараз страйкують у Львівській області з вимогою виплатити заборгованість по заробітній платі.

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Про це прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила під час сьогоднішнього брифінгу.

За її словами, перший транш у розмірі 41 млн грн пройде сьогодні або завтра.

Однак, зазначає Мендель, ці гроші не зможуть повністю вирішити питання заборгованості.

Найбільша проблема в тому, що ціна на вугілля наразі занадто велика для того, щоб його купувало «Центренерго». Вона становить 2,8 тис. грн, — наголошує Мендель.

Прес-секретар президента повідомила, що зараз проходять перемовини між Міністерством енергетики, «Центренерго» та «Львіввугілля» для того, щоб зменшити ціну до 2,4 тис. грн.

Ми сподіваємося, що це буде вирішенням проблеми, — зазначає Мендель. — Президент робить усе можливе для того, щоб зупинити ситуацію страйку та покрити борги.

Однак це питання залишається в межах компетенції Кабінету міністрів, наголошує прес-секретар.

Страйкуючі шахтарі сьогодні перекрили дорогу до пункту пропуску на українсько-польському кордоні. За інформацією телеканалу «112 Україна», гірники вже розблокували трасу на Польщу.


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