«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила першу десятку кандидатів на виборах. Фото: УП

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Ракурс

«Громадянська позиція», партія Анатолія Гриценка, назвала першу десятку зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергових виборах.

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«Громадянська позиція» представила своїх кандидатів, які боротимуться за місця в парламенті, під час сьогоднішнього з’їзду партії.

Список кандидатів у депутати Верховної Ради від «Громадянської позиції»:

Анатолій Гриценко — лідер партії ГП; Дмитро Добродомов — голова політсили «Народний контроль»; Микола Томенко — лідер партії «Рідна країна»; Микола Катеринчук — голова «Європейської партії України»; Марина Соловйова — юрист і громадський активіст; Анатолій Забарило — секретар Львівської міськради; Петро Ландяк — депутат Тернопільської міськради; Микола Ладовський — голова Івано-Франківської обласної організації ГП; Єгор Фірсов — колишній народний депутат України; Віктор Трепак — екс-заступник голови СБУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні стала відома перша двадцятка кандидатів у списку «Радикальної партії». Очолив його лідер політсили Олег Ляшко. На другій позиції розмістився голова комітету з питань промислової політики і підприємництва ВР Віктор Гасалюк, а замикає трійку кандидатів заступник глави партії, нардеп Андрій Лозовий.