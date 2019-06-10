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«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила першу десятку кандидатів на виборах. Фото: УП

«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила першу десятку кандидатів на виборах (СПИСОК)

10 чер 2019, 17:49
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«Громадянська позиція», партія Анатолія Гриценка, назвала першу десятку зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергових виборах.

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«Громадянська позиція» представила своїх кандидатів, які боротимуться за місця в парламенті, під час сьогоднішнього з’їзду партії.

Список кандидатів у депутати Верховної Ради від «Громадянської позиції»:

  1. Анатолій Гриценко — лідер партії ГП;
  2. Дмитро Добродомов — голова політсили «Народний контроль»;
  3. Микола Томенко — лідер партії «Рідна країна»;
  4. Микола Катеринчук — голова «Європейської партії України»;
  5. Марина Соловйова — юрист і громадський активіст;
  6. Анатолій Забарило — секретар Львівської міськради;
  7. Петро Ландяк — депутат Тернопільської міськради;
  8. Микола Ладовський — голова Івано-Франківської обласної організації ГП;
  9. Єгор Фірсов — колишній народний депутат України;
  10. Віктор Трепак — екс-заступник голови СБУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні стала відома перша двадцятка кандидатів у списку «Радикальної партії». Очолив його лідер політсили Олег Ляшко. На другій позиції розмістився голова комітету з питань промислової політики і підприємництва ВР Віктор Гасалюк, а замикає трійку кандидатів заступник глави партії, нардеп Андрій Лозовий.

Джерело: Ракурс


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