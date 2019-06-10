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«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила першу десятку кандидатів на виборах. Фото: УП
«Громадянська позиція» Гриценка оприлюднила першу десятку кандидатів на виборах (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n123001-gromadyanska-pozyciya-grycenka-opryludnyla-pershu-desyatku-kandydativ-na-vybory-spysok.htmlРакурс
«Громадянська позиція», партія Анатолія Гриценка, назвала першу десятку зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергових виборах.
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«Громадянська позиція» представила своїх кандидатів, які боротимуться за місця в парламенті, під час сьогоднішнього з’їзду партії.
Список кандидатів у депутати Верховної Ради від «Громадянської позиції»:
- Анатолій Гриценко — лідер партії ГП;
- Дмитро Добродомов — голова політсили «Народний контроль»;
- Микола Томенко — лідер партії «Рідна країна»;
- Микола Катеринчук — голова «Європейської партії України»;
- Марина Соловйова — юрист і громадський активіст;
- Анатолій Забарило — секретар Львівської міськради;
- Петро Ландяк — депутат Тернопільської міськради;
- Микола Ладовський — голова Івано-Франківської обласної організації ГП;
- Єгор Фірсов — колишній народний депутат України;
- Віктор Трепак — екс-заступник голови СБУ.
Нагадаємо, раніше сьогодні стала відома перша двадцятка кандидатів у списку «Радикальної партії». Очолив його лідер політсили Олег Ляшко. На другій позиції розмістився голова комітету з питань промислової політики і підприємництва ВР Віктор Гасалюк, а замикає трійку кандидатів заступник глави партії, нардеп Андрій Лозовий.
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