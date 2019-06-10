Уряд розмістить нові єврооблігації, триває пошук покупців. Фото: 365info.kz

https://racurs.ua/ua/n123002-markarova-uryad-rozmistyt-novi-ievroobligaciyi-yde-poshuk-pokupciv.html

Ракурс

Україна розмістить нові єврооблігації з терміном обігу 7 років. Цього разу облігації будуть у євро.

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Український уряд вже почав готуватися до розміщення цінних паперів, а команда міністра фінансів Оксани Маркарової шукає потенційних покупців облігацій серед інвесторів. Процедура пошуку триватиме чотири дні. Про це повідомила Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

У найближчі чотири дні Маркарова та її команда відвідають чотири міста: Франкфурт, Мюнхен, Мілан та Лондон, де будуть спілкуватись із потенційними покупцями.

За інформацією ЗМІ, у розміщенні єврооблігацій Україні допоможуть два міжнародні банки — Goldman Sachs та BNP Paribas.

Як відомо, єврооблігації є міжнародними борговими зобов’язаннями у виді цінних паперів. Їх випускають на строк від 1 до 40 років. Облігації дають змогу отримувати відсотки (прибуток) в обумовлені терміни.

Україна вперше вийшла на ринок єврооблігацій у лютому 1998 року. Тоді уряд випустив облігації, які були номіновані у німецьким марках.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Євросоюз у грудні запустив розміщення облігацій для надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро.