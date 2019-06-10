В прокуратуре рассказали о расследовании визита Медведчука-Бойко в РФ. Фото: gp.gov.ua

https://racurs.ua/n123005-v-prokurature-rasskazali-o-rassledovanii-vizita-medvedchuka-boyko-v-rf.html

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Расследование возможной государственной измены народного депутата Виктора Медведчука прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

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Как оказалось, прокуратура еще с февраля ждет заключения экспертизы от Службы безопасности Украины (СБУ). Именно к подследственности этого ведомства относятся уголовные производства по статье о госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По словам Сарган, Юрий Луценко (генпрокурор) направил официальное письмо и. о. главы СБУ Ивану Баканов, в котором попросил принять меры для окончания экспертизы. Также Сарган подчеркнула, что прокуратура давно предлагает закон о коллаборантству, который помог бы упростить ситуацию.

Как известно, сегодня во время брифинга пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Администрацию президента удивляет бездействие прокуратуры относительно визита нардепов в страну-агрессор.

Первый визит Виктор Медведчук и его однопартиец («Оппозиционная платформа — За жизнь») Юрий Бойко совершили 22 марта. Тогда они встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве для обсуждения экономических вопросов.

Второй раз политики поехали в Санкт-Петербург 7 июня, где обсуждали с Миллером цены на газ и возможные скидки для Украины.

Как ранее сообщалось, Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы из-за визита Медведчука и Бойко в Россию.