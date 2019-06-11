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Владимир Зеленский уволил руководителя ГУД. Фото: president.gov.ua

Зеленский уволил руководителя Госуправления делами и назначил исполняющего обязанности

11 июн 2019, 11:05
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

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Соответствующий указ № 360/2019 глава государства подписал 11 июня. Также Зеленский указом № 361/2019 уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД согласно поданному им заявлению. Документы сегодня опубликовали на сайте президента.

Временным исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами Зеленский назначил Сергея Борзова. Об этом говорится в указе № 362/2019.

Как известно, Иван Куцик руководил ГУД почти три последних года. Экс-президент Петр Порошенко назначил его на должность руководителя Государственного управления делами 23 декабря 2016 года.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский указом № 351/2019 назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Конституционном суде Украины.

Источник: Ракурс


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