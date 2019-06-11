Конфликт в Молдове: демократы предложили федерализировать страну. Фото: Trend.Az

https://racurs.ua/n123020-konflikt-v-moldove-demokraty-predlojili-federalizirovat-stranu-dokument.html

Ракурс

Решить Приднестровский конфликт федерализацией страны предложил лидер демократов и олигарх Влад Плахотнюк. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой Дмитрий Козак заявил, что Плахотнюк обратился к пророссийской партии социалистов с предложением создания совместной коалиции и дальнейшего изменения курса.

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Козак отмечает, что Москва не выдвигала подобное предложение ни одной молдавской партии, а идея шла именно от демократов. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на «Коммерсант».

По словам Козака, представители Плахотнюка передали социалистам предложение создания коалиции и условия для ее создания. В документе демократы предлагали переориентироваться на Россию и федерализировать Молдову для урегулирования конфликта.

Напомним, что накануне Россия признала новую коалицию в Молдове, созданной пророссийскими социалистами вместе с проевропейским блоком. Позицию демократической партии и главы правительства Павла Филипа в Министерстве иностранных дел назвали узурпацией власти.

Отметим, накануне прошли заседания двух правительств. Каждый из них обвиняет противника в узурпации власти и не легитимности. Конституционный суд страны принял сторону демократов и назначил парламентские выборы на 6 сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его убийство заказали дагестанцам через одесскую группировку.