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Ракурс
Конфликт в Молдове: демократы предложили федерализировать страну. Фото: Trend.Az

Конфликт в Молдове: демократы предложили федерализировать страну (ДОКУМЕНТ)

11 июн 2019, 10:58
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Решить Приднестровский конфликт федерализацией страны предложил лидер демократов и олигарх Влад Плахотнюк. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой Дмитрий Козак заявил, что Плахотнюк обратился к пророссийской партии социалистов с предложением создания совместной коалиции и дальнейшего изменения курса.

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Козак отмечает, что Москва не выдвигала подобное предложение ни одной молдавской партии, а идея шла именно от демократов. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на «Коммерсант».

По словам Козака, представители Плахотнюка передали социалистам предложение создания коалиции и условия для ее создания. В документе демократы предлагали переориентироваться на Россию и федерализировать Молдову для урегулирования конфликта.

Предложение федерализации Молдовы. Фото: ЕП

Напомним, что накануне Россия признала новую коалицию в Молдове, созданной пророссийскими социалистами вместе с проевропейским блоком. Позицию демократической партии и главы правительства Павла Филипа в Министерстве иностранных дел назвали узурпацией власти.

Отметим, накануне прошли заседания двух правительств. Каждый из них обвиняет противника в узурпации власти и не легитимности. Конституционный суд страны принял сторону демократов и назначил парламентские выборы на 6 сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его убийство заказали дагестанцам через одесскую группировку.


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