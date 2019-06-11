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Додон заявил, что его «заказали» дагестанцам через одесскую группировку. Фото: Спутник

Додон заявил, что его «заказали» дагестанцам через одесскую группировку

11 июн 2019, 10:09
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Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что готовится покушение на его жизнь.

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По словам Додона, «Демократическая партия в Молдове» заказала его убийство дагестанцам через одесскую группировку. Об этом сообщает Newsmaker, передает «Европейская правда».

Информацию о подготовке покушения на жизнь Додону сообщило доверенное лицо. Политическая ситуация в стране продолжает накаляться.

Служба безопасности Украины (СБУ) накануне заявила, что усилила контрразведывательный режим, чтобы предотвратить въезд в Молдову радикально настроенных россиян.

Напомним, в стране пока два президента и два правительства. Проевропейский блок ACUM и пророссийская социалистическая партия создали вместе коалицию и избрали своего премьер-министра. Между тем Павел Филип и его правительство с Демократической партией отказываются признавать легитимность нового правительства и заявляют об узурпации власти.

Отметим, что Конституционный суд Молдовы также признал новый парламент нелегитимным и назначилдосрочные выборы на 6 сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Молдове прошли заседания двух правительств. Заседание нового правительства проходило в здании парламента, потому что в Кабмин новых министров не пустили.


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