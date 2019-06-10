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Заседание правительства Павла Филипа, фото: Pavel Filip

Кризис в Молдове: в Кишиневе одновременно состоялись заседания двух правительств

10 июн 2019, 14:29
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В Молдове сегодня состоялись параллельные заседания двух правительств.

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В здании парламента страны состоялось первое заседание правительства Майи Санду, в то время, как в здании Кабинета министров Молдовы заседало правительство под руководством Павла Филиппа. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Ситуация с одновременным существованием в Молдове двух правительств сложилась в стране в субботу.

Предыдущие власти страны не признают легитимности нового парламентского большинства и избранного им правительства Санду.

В заседании правительства Санду участвовали семь из 12 министров. Заседание проходило в здании парламента, поскольку новых министров в здание Кабмина не пропускают.

Здание правительства оцеплено митингующими и полицейскими, которые продолжают подчиняться правительству Филиппа.

Во время сегодняшнего заседания правительства Санду было принято решение об увольнении главы Госиснпектората полиции Молдовы Александра Пынзаря.

В то же время Филипп во время встречи с министрами своего правительства, а также руководителями госучреждений и ведомств заявил, что «госинституты будут работать в нормальном режиме», чтобы граждане Молдовы «не страдали от тупика, который можно преодолеть только путем диалога политических сил».

Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности, — отметил Филипп.

Вчера в руководстве Евросоюза заявили о признании нового правительства Молдовы и новой парламентской коалиции.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сегодня опубликовала сообщение, в котором заявила, что Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией, сложившейся в этой стране, и призывает все стороны к урегулированию разногласий посредством диалога, сообщает издание «Европейськая правда».

Напомним, СБУ усилила контррразведывательный режим на границе Украины с Молдовой, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения на территорию этой страны радикально настроенных граждан России.


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