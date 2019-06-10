СНБО внепланово собрался из-за кризиса в Молдове, СБУ усилила проверки россиян. Фото: a-tv.md

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Совет национальной безопасности и обороны Украины вчера вечером провел экстренное совещание в связи с политическим кризисом в Молдове. Киев изучает влияние сложившейся ситуации на регион в целом и предостерегает Кишинев от повторения российского сценария федерализации страны, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Кроме того, Служба безопасности Украины внимательно следит за развитием событий в Молдове: для предотвращения обострения ситуации из-за возможного иностранного вмешательства в молдавские внутриполитические процессы на границе усилен контрразведывательным режим в отношении радикально настроенных граждан России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киев, как и многие другие западные столицы, призвал Кишинев избегать силового противостояния. Украина также предложила Молдове роль посредника в решении спора между предыдущими властями и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду, говорится в заявлении на сайте украинского Министерства иностранных дел.

МИД также выразил обеспокоенность из-за возможного воплощения российского сценария федерализации страны, который якобы обсуждали лидеры Демпартии, Соцпартии и президент Молдовы Игорь Додон.

Сейчас в Молдове две политические партии с кардинально отличающимися взглядами не могут поделить власть. Партия социалистов имеет откровенно пророссийские взгляды, а партия демократов намерена придерживаться проевропейского курса. Новоизбранный парламент уже объявил Молдову «захваченным государством». Конституционный суд страны принял решение о роспуске парламента, но депутаты все же продолжили работу и назначили нового премьер-министра. Им стала лидер проевропейского движения Майя Санду.