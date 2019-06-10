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РНБО позапланово зібралася через кризу в Молдові, СБУ посилила перевірки росіян. Фото: a-tv.md

РНБО позапланово зібралася через кризу в Молдові, СБУ посилила перевірки росіян

10 чер 2019, 11:50
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Рада національної безпеки й оборони України учора ввечері провела екстрену нараду у зв’язку з політичною кризою в Молдові. Київ вивчає вплив молдовської ситуації на регіон у цілому і застерігає Кишинів від повторення російського сценарію федералізації країни, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Окрім того, Служба безпеки України уважно стежить за розвитком подій у Молдові: для запобігання загостренню ситуації через можливе іноземне втручання в молдовські внутрішньополітичні процеси на кордоні посилено контррозвідувальний режим стосовно радикально налаштованих громадян Росії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Київ, як і багато інших західних столиць, закликав Кишинів уникати силового протистояння. Україна також запропонувала Молдові роль посередника у вирішенні спору між попередньою владою та новообраним урядом на чолі з Майєю Санду, йдеться в заяві на сайті українського Міністерства закордонних справ.

МЗС також висловив стурбованість через можливе втілення російського сценарію федералізації країни, який нібито обговорювали лідери Демпартії, Соцпартії та президент Молдови Ігор Додон.

Наразі в Молдові дві політичні партії з кардинально різними поглядами не можуть поділити владу. Партія соціалістів має відверто проросійські погляди, а партія демократів налаштована дотримуватися проєвропейського курсу. Новообраний парламент вже оголосив Молдову «захопленою державою». Конституційний суд країни ухвалив рішення про розпуск парламенту, але депутати все ж продовжили роботу і призначили нового прем'єр-міністра. Ним стала лідер проєвропейського руху Мая Санду.

Джерело: Ракурс


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