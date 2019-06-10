Криза в Молдові: у Кишиневі одночасно відбулися засідання двох урядів

Засідання уряду Павла Філіпа, фото: Pavel Filip

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Ракурс

У Молдові сьогодні відбулися паралельні засідання двох урядів.

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У будівлі парламенту країни відбулося перше засідання уряду Майї Санду, в той час, як у будівлі Кабінету міністрів Молдови засідав уряд під керівництвом Павла Філіпа. Про це повідомляє видання NewsMaker.

Ситуація з одночасним існуванням у Молдові двох урядів склалася в країні у суботу.

Попередня влада країни не визнає легітимності нової парламентської більшості та обраного нею уряду Санду.

У засіданні уряду Санду брали участь сім із 12 міністрів. Засідання відбувалося у будівлі парламенту, оскільки нових міністрів до будівлі Кабміну не пропускають.

Будівля уряду оточена мітингувальниками та поліцейськими, котрі продовжують підпорядковуватися урядові Філіпа.

Під час сьогоднішнього засідання уряду Санду було ухвалене рішення про звільнення очільника Держіснпекторату поліції Молдови Александра Пинзаря.

Водночас Філіп під час зустрічі з міністрами свого уряду, а також очільниками держустанов та відомств заявив, що «держінститути працюватимуть в нормальному режимі», щоб громадяни Молдови «не страждали від глухого кута, котрий можна подолати лише шляхом діалогу політичних сил».

Існує Конституція і закони країни, якими ми керуємося в нашій діяльності, — наголосив Філіп.

Вчора в керівництві Євросоюзу заявили про визнання нового уряду Молдови та нової парламентської коаліції.

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску сьогодні опублікувала повідомлення, у котрому заявила, що Північноатлантичний альянс стурбований ситуацією, що склалася у цій країні, й закликає всі сторони до врегулювання розбіжностей за допомогою діалогу, повідомляє видання «Європейська правда».

Нагадаємо, СБУ посилила контррозвідувальний режим на кордоні України з Молдовою, щоб запобігти можливим спробам проникнення на територію цієї країни радикально налаштованих громадян Росії.