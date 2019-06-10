В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122986-knopkodavy-progulnyky-i-reformatory-v-ukrayini-sklaly-reytyng-dobrochesnosti-nardepiv.html

Ракурс

Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності народних депутатів. Його склали за шістьма критеріями, за якими оцінювали роботу політика і те, наскільки він чи вона були доброчесними.

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Позитивну частину рейтингу очолили троє депутатів із «Самопомочі» — Наталія Веселова, Олександр Данченко і Остап Єднак.

Найменш доброчесними нардепами восьмого скликання стали Максим Єфімов, Олександр Третьяков (обидва — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народу»).

Критеріями, за якими аналізували народних депутатів, стали такі чинники:

Прогульництво. Враховано тих народних депутатів, які протягом своєї каденції не реєструвалися письмово без поважних причин в 25% і більше сесій.

Кнопкодавство. «Кнопкодавами» у дослідженні вважали нардепів, яких щонайменше один раз спіймали на неперсональному голосуванні.

Підтримка політичних реформ. Тут йшлося про реформи, необхідні для розвитку демократії та розбудови демократичних інститутів, наприклад, голосування за новий Виборчий кодекс, закон про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з держбюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури.

Антидемократичність. Це — голосування за закони, спрямовані на порушення громадянських і політичних прав та свобод, наприклад, «закони 16 січня», подання до Конституційного суду України про декриміналізацію незаконного збагачення, закони обов’язкове декларування для громадських активістів, про необов’язковість юридичної освіти для Генерального прокурора.

Фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Йдеться про власний моніторинг антикорупційних публікацій, який у грудні 2015 року запровадив рух «Чесно».

Гречкосійство, тобто спроби політиків вплинути на волевиявлення виборців самостійно чи через допоміжних суб'єктів шляхом роздавання подарунків, надання послуг або інших матеріальних чи нематеріальних активів.

Цей рейтинг та критерії у «Чесно» називають рекомендаційними для виборців і такими, що покликані допомогти українцям зробити поінформований вибір під час голосування.

Нагадаємо, рух «Чесно» встановив, що у Верховній Раді кнопкодавить кожен четвертий народний депутат.