Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів, фото — flickr.com

Кнопкодави, прогульники і реформатори: в Україні склали рейтинг доброчесності нардепів (ІНФОГРАФІКА)

10 чер 2019, 14:17
999

Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності народних депутатів. Його склали за шістьма критеріями, за якими оцінювали роботу політика і те, наскільки він чи вона були доброчесними.

Loading...

Позитивну частину рейтингу очолили троє депутатів із «Самопомочі» — Наталія Веселова, Олександр Данченко і Остап Єднак.

В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів

Найменш доброчесними нардепами восьмого скликання стали Максим Єфімов, Олександр Третьяков (обидва — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народу»).

В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів

Критеріями, за якими аналізували народних депутатів, стали такі чинники:

  • Прогульництво. Враховано тих народних депутатів, які протягом своєї каденції не реєструвалися письмово без поважних причин в 25% і більше сесій.
  • Кнопкодавство. «Кнопкодавами» у дослідженні вважали нардепів, яких щонайменше один раз спіймали на неперсональному голосуванні.
  • Підтримка політичних реформ. Тут йшлося про реформи, необхідні для розвитку демократії та розбудови демократичних інститутів, наприклад, голосування за новий Виборчий кодекс, закон про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з держбюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури.
  • Антидемократичність. Це — голосування за закони, спрямовані на порушення громадянських і політичних прав та свобод, наприклад, «закони 16 січня», подання до Конституційного суду України про декриміналізацію незаконного збагачення, закони обов’язкове декларування для громадських активістів, про необов’язковість юридичної освіти для Генерального прокурора.
  • Фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Йдеться про власний моніторинг антикорупційних публікацій, який у грудні 2015 року запровадив рух «Чесно».
  • Гречкосійство, тобто спроби політиків вплинути на волевиявлення виборців самостійно чи через допоміжних суб'єктів шляхом роздавання подарунків, надання послуг або інших матеріальних чи нематеріальних активів.

В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів

В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів

Цей рейтинг та критерії у «Чесно» називають рекомендаційними для виборців і такими, що покликані допомогти українцям зробити поінформований вибір під час голосування.

В Україні склали рейтинг доброчесності нардепів

Нагадаємо, рух «Чесно» встановив, що у Верховній Раді кнопкодавить кожен четвертий народний депутат.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Судді від України у ЄСПЛ: Зеленський розпустив створену Порошенком комісію й оголосив новий конкурс

Володимир Зеленський ліквідував створену указом його попередника конкурсну комісію з відбору кандидатів у судді від України у Європейському суді з прав людини й оголосив новий конкурс

Новини України
18:05
Новини партнерів
Загрузка...