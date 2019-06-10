Кнопкодави, прогульники і реформатори: в Україні склали рейтинг доброчесності нардепів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n122986-knopkodavy-progulnyky-i-reformatory-v-ukrayini-sklaly-reytyng-dobrochesnosti-nardepiv.htmlРакурс
Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності народних депутатів. Його склали за шістьма критеріями, за якими оцінювали роботу політика і те, наскільки він чи вона були доброчесними.
Позитивну частину рейтингу очолили троє депутатів із «Самопомочі» — Наталія Веселова, Олександр Данченко і Остап Єднак.
Найменш доброчесними нардепами восьмого скликання стали Максим Єфімов, Олександр Третьяков (обидва — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народу»).
Критеріями, за якими аналізували народних депутатів, стали такі чинники:
- Прогульництво. Враховано тих народних депутатів, які протягом своєї каденції не реєструвалися письмово без поважних причин в 25% і більше сесій.
- Кнопкодавство. «Кнопкодавами» у дослідженні вважали нардепів, яких щонайменше один раз спіймали на неперсональному голосуванні.
- Підтримка політичних реформ. Тут йшлося про реформи, необхідні для розвитку демократії та розбудови демократичних інститутів, наприклад, голосування за новий Виборчий кодекс, закон про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з держбюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури.
- Антидемократичність. Це — голосування за закони, спрямовані на порушення громадянських і політичних прав та свобод, наприклад, «закони 16 січня», подання до Конституційного суду України про декриміналізацію незаконного збагачення, закони обов’язкове декларування для громадських активістів, про необов’язковість юридичної освіти для Генерального прокурора.
- Фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Йдеться про власний моніторинг антикорупційних публікацій, який у грудні 2015 року запровадив рух «Чесно».
- Гречкосійство, тобто спроби політиків вплинути на волевиявлення виборців самостійно чи через допоміжних суб'єктів шляхом роздавання подарунків, надання послуг або інших матеріальних чи нематеріальних активів.
Цей рейтинг та критерії у «Чесно» називають рекомендаційними для виборців і такими, що покликані допомогти українцям зробити поінформований вибір під час голосування.
Нагадаємо, рух «Чесно» встановив, що у Верховній Раді кнопкодавить кожен четвертий народний депутат.