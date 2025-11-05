Рада підтримала підвищення виплат родинам загиблих військових. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210115-rada-pidtrymala-pidvyschennya-vyplat-rodynam-zagyblyh-viyskovyh.html

Ракурс

Виплати родинам загиблих військових можуть зрости з наступного року.

Верховна Рада в середу, 5 листопада, ухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати родинам загиблих українців, які мають особливі заслуги перед Україною. З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць). Про це повідомляється у проекті закону № 13164 на сайті парламенту.

Закон також передбачає, що гроші розподілятимуться між членами родини загиблого захисника у рівних частинах, якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї.

Нардеп Марія Мезенцева-Федоренко, яка є одним із авторів закону, поінформувала, що цей документ встановлює чіткі правила розподілу щомісячної грошової допомоги для родичів загиблих українців, а саме — військових, медиків, рятувальників та інших.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада голосами 294 народних обранців підтримала законопроект № 13532, який передбачає збільшення виплати за народження дитини до 50 тис. грн з 1 січня 2026 року.