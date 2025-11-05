Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні зростуть виплати за народження дитини
Збільшення виплат за народження дитини до 50 тис. грн підтримала Рада
Верховна Рада сьогодні, 5 листопада, голосами 294 народних обранців підтримала законопроект № 13532, який передбачає збільшення виплати за народження дитини до 50 тис. грн з 1 січня 2026 року.
Законопроєкт проголосовано в цілому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Таким чином, виплати становитимуть:
- 50 тис. грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;
- 7 тис. грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до одного року. Для дитини з інвалідністю — 10 тис. 500 грн/міс. (коефіцієнт 1,5);
- якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 тис. грн/міс. до досягнення дитиною одного року.
- 8 тис. грн/міс. — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років за програмою «єЯсла», яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю становитиме 12 тис. грн/міс. (коефіцієнт 1,5);
- «Пакунок малюка» — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності);
- «Пакунок школяра» — одноразова виплата 5 тис. грн для учнів першого класу;
- 7 тис. грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.