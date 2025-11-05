Збільшення виплат за народження дитини до 50 тис. грн підтримала Рада

В Україні зростуть виплати за народження дитини, фото:

Верховна Рада сьогодні, 5 листопада, голосами 294 народних обранців підтримала законопроект № 13532, який передбачає збільшення виплати за народження дитини до 50 тис. грн з 1 січня 2026 року.

Законопроєкт проголосовано в цілому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таким чином, виплати становитимуть: