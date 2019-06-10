Кнопкодавы, прогульщики и реформаторы: в Украине составили рейтинг доброчестности нардепов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n122986-knopkodavy-progulschiki-i-reformatory-v-ukraine-sostavili-reyting-dobroporyadochnosti-nardepov.htmlРакурс
Движение «Честно» составило рейтинг доброчестности народных депутатов. Его составили относительно шести критериев, по которым оценивали работу политика и то, насколько он или она были доброчестными.
Положительную часть рейтинга возглавили трое депутатов из «Самопомочи» — Наталья Веселова, Александр Данченко и Остап Еднак.
Наименее доброчестными нардепами восьмого созыва стали Максим Ефимов, Александр Третьяков (оба — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народа»).
Критериями, по которым анализировали народных депутатов, стали следующие факторы:
- Прогулы. Учтены те народные депутаты, которые на протяжении своей каденции не зарегистрировались письменно без уважительных причин на 25% и более сессий.
- Кнопкодавство. Кнопкодавами в исследовании считали нардепов, которых по меньшей мере один раз поймали на неперсональном голосовании.
- Поддержка политических реформ. Здесь речь шла о реформах, необходимых для развития демократии и развития демократических институтов, например, голосованиях за новый Избирательный кодекс, законах о Высшем антикоррупционном суде, финансировании партий из госбюджета, создании НАБУ, отмене общего надзора прокуратуры.
- Антидемократичность. Это голосование за законы, направленные на нарушение гражданских и политических прав и свобод, например, «законы 16 января», представление в Конституционный суд Украины о декриминализации незаконного обогащения, законы об обязательном декларировании для общественных активистов, о необязательности юридического образования для Генерального прокурора.
- Фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Речь идет о собственном мониторинге антикоррупционных публикаций, который в декабре 2015 года начало движение «Честно».
- Гречкосейство, то есть попытки политиков повлиять на волеизъявление избирателей самостоятельно или через вспомогательных субъектов путем раздачи подарков, оказания услуг или других материальных или нематериальных активов.
Этот рейтинг и критерии в «Честно» называют рекомендательными для избирателей и такими, которые призваны помочь им сделать информированный выбор во время голосования.
Напомним, движение «Честно» установило, что в Верховной Раде кнопкодавит каждый четвертый депутат.