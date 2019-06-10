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В Украине составили рейтинг доброчестности нардепов, фото — flickr.com

Кнопкодавы, прогульщики и реформаторы: в Украине составили рейтинг доброчестности нардепов (ИНФОГРАФИКА)

10 июн 2019, 14:17
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Движение «Честно» составило рейтинг доброчестности народных депутатов. Его составили относительно шести критериев, по которым оценивали работу политика и то, насколько он или она были доброчестными.

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Положительную часть рейтинга возглавили трое депутатов из «Самопомочи» — Наталья Веселова, Александр Данченко и Остап Еднак.

В Украине составили рейтинг добропорядочности нардепов

Наименее доброчестными нардепами восьмого созыва стали Максим Ефимов, Александр Третьяков (оба — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народа»).

В Украине составили рейтинг добропорядочности нардепов

Критериями, по которым анализировали народных депутатов, стали следующие факторы:

  • Прогулы. Учтены те народные депутаты, которые на протяжении своей каденции не зарегистрировались письменно без уважительных причин на 25% и более сессий.
  • Кнопкодавство. Кнопкодавами в исследовании считали нардепов, которых по меньшей мере один раз поймали на неперсональном голосовании.
  • Поддержка политических реформ. Здесь речь шла о реформах, необходимых для развития демократии и развития демократических институтов, например, голосованиях за новый Избирательный кодекс, законах о Высшем антикоррупционном суде, финансировании партий из госбюджета, создании НАБУ, отмене общего надзора прокуратуры.
  • Антидемократичность. Это голосование за законы, направленные на нарушение гражданских и политических прав и свобод, например, «законы 16 января», представление в Конституционный суд Украины о декриминализации незаконного обогащения, законы об обязательном декларировании для общественных активистов, о необязательности юридического образования для Генерального прокурора.
  • Фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Речь идет о собственном мониторинге антикоррупционных публикаций, который в декабре 2015 года начало движение «Честно».
  • Гречкосейство, то есть попытки политиков повлиять на волеизъявление избирателей самостоятельно или через вспомогательных субъектов путем раздачи подарков, оказания услуг или других материальных или нематериальных активов.

В Украине составили рейтинг добропорядочности нардепов

В Украине составили рейтинг добропорядочности нардепов

Этот рейтинг и критерии в «Честно» называют рекомендательными для избирателей и такими, которые призваны помочь им сделать информированный выбор во время голосования.

В Украине составили рейтинг добропорядочности нардепов

Напомним, движение «Честно» установило, что в Верховной Раде кнопкодавит каждый четвертый депутат.

Источник: Ракурс


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Кнопкодавы, прогульщики и реформаторы: в Украине составили рейтинг доброчестности нардепов (ИНФОГРАФИКА)

В Украине составили рейтинг наиболее и наименее доброчестности нардепов восьмого созыва. Его готовили по шести критериям, среди которых — кнопкодавство, гречкосейство, прогулы и голосование за реформаторские или антидемократические законы

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