В Украине составили рейтинг доброчестности нардепов, фото — flickr.com

https://racurs.ua/n122986-knopkodavy-progulschiki-i-reformatory-v-ukraine-sostavili-reyting-dobroporyadochnosti-nardepov.html

Ракурс

Движение «Честно» составило рейтинг доброчестности народных депутатов. Его составили относительно шести критериев, по которым оценивали работу политика и то, насколько он или она были доброчестными.

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Положительную часть рейтинга возглавили трое депутатов из «Самопомочи» — Наталья Веселова, Александр Данченко и Остап Еднак.

Наименее доброчестными нардепами восьмого созыва стали Максим Ефимов, Александр Третьяков (оба — БПП), Ярослав Москаленко («Воля народа»).

Критериями, по которым анализировали народных депутатов, стали следующие факторы:

Прогулы. Учтены те народные депутаты, которые на протяжении своей каденции не зарегистрировались письменно без уважительных причин на 25% и более сессий.

Кнопкодавство. Кнопкодавами в исследовании считали нардепов, которых по меньшей мере один раз поймали на неперсональном голосовании.

Поддержка политических реформ. Здесь речь шла о реформах, необходимых для развития демократии и развития демократических институтов, например, голосованиях за новый Избирательный кодекс, законах о Высшем антикоррупционном суде, финансировании партий из госбюджета, создании НАБУ, отмене общего надзора прокуратуры.

Антидемократичность. Это голосование за законы, направленные на нарушение гражданских и политических прав и свобод, например, «законы 16 января», представление в Конституционный суд Украины о декриминализации незаконного обогащения, законы об обязательном декларировании для общественных активистов, о необязательности юридического образования для Генерального прокурора.

Фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Речь идет о собственном мониторинге антикоррупционных публикаций, который в декабре 2015 года начало движение «Честно».

Гречкосейство, то есть попытки политиков повлиять на волеизъявление избирателей самостоятельно или через вспомогательных субъектов путем раздачи подарков, оказания услуг или других материальных или нематериальных активов.

Этот рейтинг и критерии в «Честно» называют рекомендательными для избирателей и такими, которые призваны помочь им сделать информированный выбор во время голосования.

Напомним, движение «Честно» установило, что в Верховной Раде кнопкодавит каждый четвертый депутат.