КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске ВРУ. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/n123017-konstitucionnyy-sud-rassmatrivaet-zakonnost-ukaza-prezidenta-zelenskogo-o-rospuske-rady.html

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Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 11 июня начал рассматривать Конституционный суд Украины.

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КСУ в 10.00 начал рассмотрение дела относительно конституционности указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019. Об этом говорится на веб-странице суда.

Отмечается, что дело будет рассматривать Большая палата КСУ. Служители Фемиды признали конституционное производство этого дела неотложным. На судебное заседание приглашены представители 62 народных депутатов, которые подали иск, президент Украины Владимир Зеленский и представитель Верховной Рады.

Как известно, в КСУ обратились парламентарии с конституционным представлением относительно указа Зеленского о роспуске парламента Украины. Избранники считают, что гарант Конституции не имел должного повода для досрочного роспуска ВРУ.

Авторы ходатайства заявляют, что президент не может устанавливать отсутствие или наличие парламентского большинства в Верховной Раде, а лишь издает указ при условии отсутствия коалиции в течение месяца со дня прекращения ее деятельности. По мнению ряда народных избранников, указ президента Украины противоречит ряду норм Конституции.

Напомним, Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает парламент. В связи с роспуском ВРУ были назначены досрочные парламентские выборы, которые запланированы на 21 июля 2019 года. Сейчас большинство партий представили свои избирательные списки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет в Конституционный суд на заседание, во время которого будет рассматриваться конституционность указа президента относительно роспуска Верховной Рады. Глава государства заверил, что он и его команда уверены в своей юридической правоте и будут отстаивать решение, так как в обществе существует соответствующий запрос.