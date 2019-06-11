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«Евро-2020»: Украина обыграла Люксембург. Фото: Факты

«Евро-2020»: Украина обыграла Люксембург (ТАБЛИЦА, ВИДЕО)

11 июн 2019, 09:31
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Украинская сборная по футболу обыграла команду Люксембурга. Матч прошел в рамках четвертого тура отбора на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году.

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Украина обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0. Важный и единственный гол в матче забил украинский нападающий Роман Яремчук. Решающий мяч Яремчук забил 6 минуте игры.

Для спортсмена это второй подряд матч, в котором он забивает гол за национальную сборную. Предыдущий (дебютный) гол он забил во время игры против Сербии.

Матч состоялся три дня назад, и Украина выиграла со счетом 5:0. Это уже девятый матч для 23-летнего форварда в составе сборной.

Счет команд в отборе "Евро-2020"

Победа над Люксембургом позволяет команде Андрея Шевченко продолжать возглавлять свою квалификационную группу. Украина уже успела сыграть вничью с Португалией. Во время этого матча ни одна из команд не смогла забить мяч.

Затем была игра против Люксембурга со счетом 2:1. Сейчас у Украины 10 очков в группе, а Сербия и Люксембург имеют по 4 очка.

Отметим, что в пятом квалификационном туре Украине предстоит сыграть против Литвы.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинские юниоры обыграли Колумбию и впервые в истории вышли в полуфинал Чемпионата мира.

Источник: Ракурс


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