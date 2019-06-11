Во Львове на свадьбе отравились уже 39 человек. Фото: Зеркало недели

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В результате отравления на свадьбе во Львове возросло количество пострадавших. Среди них есть дети.

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Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек. Среди них — пять детей. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС и медики установили, что все пострадавшие питались в ресторане «Червона Рута» во время проведения свадьбы. Сейчас специалисты осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей — ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, пищевое отравление произошло в одном из ресторанов Львова. На свадьбе отравились 20 человек, все пострадавшие обратились в областную инфекционную больницу. После осмотра 18 человек госпитализировали с высокой температурой, рвотой и поносом.

По состоянию на 10 июня 18 из 20 пострадавших оставались в больнице, среди пострадавших был один ребенок. Состояние пациентов врачи оценивали, как средней тяжести.