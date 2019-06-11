У Львові на весіллі отруїлися вже 39 осіб. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n123015-otruiennya-na-vesilli-u-lvovi-chyslo-postrajdalyh-zroslo-do-39-osib.html

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Внаслідок отруєння на весіллі у Львові зросла кількість постраждалих. Серед них є діти.

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До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовані 39 осіб. Серед них — п’ятеро дітей. Про це 11 червня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС та медики встановили, що всі потерпілі харчувалися у ресторані «Червона Рута» під час проведення весілля. Наразі фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею — обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, харчове отруєння сталося в одному з ресторанів Львова. На весіллі отруїлися 20 осіб, всі постраждалі звернулися до обласної інфекційної лікарні. Після огляду 18 осіб госпіталізували з високою температурою, блювотою і проносом.

Станом на 10 червня 18 із 20 потерпілих залишалися в лікарні, серед постраждалих була одна дитина. Стан пацієнтів лікарі оцінювали, як середньої важкості.