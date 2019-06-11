Пожежа на танкері. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n123014-potujnyy-vybuh-progrymiv-na-tankeri-v-portu-mahachkaly-ie-zagybli.html

Ракурс

Вибух та пожежа сталися 11 червня на нафтовому танкері в морського порту Махачкали (Дагестан, Російська Федерація).

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Надзвичайна подія сталася в машинному відділенні під час перекачування нафтопродуктів з танкера. Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла, двоє осіб загинули. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на поінформоване джерело.

Троє осіб із опіками доставлені в Республіканську клінічну лікарню. Один із постраждалих у важкому стані, у нього опіки 95% тіла. Також повідомляється про двох зниклих безвісти, їх пошуки тривають.

Попередньо встановлено, що танкер належить «Волзькому пароплавству».

Нагадаємо, 21 січня в районі Керченської протоки, за 15 км від узбережжя окупованого Криму, внаслідок вибуху спалахнула пожежа на танкерах «Маестро» та «Канді», котрі перевозили скраплений газ. Жертвами вибуху та пожежі на танкерах «Маестро» та «Канді» стали 13 осіб, ще 10 зникли безвісти, врятуватися вдалося 12-м морякам. На суднах перебували громадяни Туреччини та Індії.