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Пожар на танкере. Фото: The Guardian

Мощный взрыв прогремел на танкере в порту Махачкалы, есть погибшие

11 июн 2019, 08:54
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Взрыв и пожар произошли 11 июня на нефтяном танкере в морском порту Махачкалы (Дагестан, Российская Федерация).

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ЧП произошло в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов из танкера. В результате взрыва и пожара, который возник, два человека погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него ожоги 95% тела. Также сообщается о двух пропавших без вести, их поиски продолжаются.

Предварительно установлено, что танкер принадлежит «Волжскому пароходству».

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива, в 15 км от побережья оккупированного Крыма, в результате взрыва вспыхнул пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди», которые перевозили сжиженный газ. Жертвами взрыва и пожара на танкерах «Маэстро» и «Канди» стали 13 человек, еще 10 пропали без вести, спастись удалось 12 морякам. На судах находились граждане Турции и Индии.


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