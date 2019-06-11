«Євро-2020»: Україна обіграла Люксембург. Фото: Факты

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Ракурс

Українська збірна по футболу обіграла команду Люксембургу. Матч пройшов в рамках четвертого туру відбору на чемпіонат Європи, який пройде наступного року.

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Україна обіграла команду Люксембургу з рахунком 1:0. Важливий и єдиний гол у матчі забив український нападник Роман Яремчук. Вирішальний м’яч Яремчук забив на 6 хвилині гри.

Для спортсмена це другий поспіль матч, в якому він забиває гол за національну збірну. Попередній (дебютний) гол він забив під час гри проти Сербії.

Матч відбувся три дні тому і Україна виграла з рахунком 5:0. Це вже дев’ятий матч для 23-річного форварда у складі збірної.

Перемога над Люксембургом дозволяє команді Андрія Шевченка продовжувати очолювати свою кваліфікаційну групу. Україна вже встигла зіграти внічию з Португалією. Під час цього матчу жодна з команд не змогла забити м’яч.

Потім була гра проти Люксембургу з рахунком 2:1. Наразі в України 10 очок в групі, а Сербія та Люксембург мають по 4 очки.

Зазначимо, що у п’ятому кваліфікаційному турі Україна має зіграти проти Литви.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українські юніори обіграли Колумбію та вперше в історії вийшли до півфіналу Чемпіонату світу.