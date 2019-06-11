КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск ВРУ. Фото: uainfo.org

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Указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 11 червня почав розглядати Конституційний суд України.

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КСУ об 10.00 розпочав розгляд справи щодо конституційності указу президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року № 303/2019. Про це йдеться на веб-сторінці суду.

Зазначається, що справу розглядатиме Велика палата КСУ. Служителі Феміди визнали конституційне провадження цієї справи невідкладним. На судове засідання запрошені представники 62 народних депутатів, які подали позов, президент України Володимир Зеленський та представник Верховної Ради.

Як відомо, до КСУ звернулися парламентарі з конституційним поданням щодо указу Зеленського про розпуск парламенту України. Обранці вважають, що гарант Конституції не мав належного приводу для дострокового розпуску ВРУ.

Автори клопотання заявляють, що президент не може встановлювати відсутність чи наявність парламентської більшості у Верховні Раді, а лише видає указ за умови відсутності коаліції протягом місяця від дня припинення її діяльності. На думку низки народних обранців, указ президента України суперечить низці норм Конституції.

Нагадаємо, Володимир Зеленский під час інавгурації заявив, що розпускає парламент. У зв’язку з розпуском ВРУ були призначені дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня 2019 року. Наразі більшість партій представили свої виборчі списки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що прийде до Конституційного суду на засідання, під час якого буде розглядатись конституційність указу президента щодо розпуску Верховної Ради. Глава держави запевнив, що він і його команда впевнені у своїй юридичній правоті й будуть відстоювати рішення, так як у суспільстві існує відповідний запит.