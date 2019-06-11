Додон заявив, що його «замовили» дагестанцям через одеське угруповання. Фото: Спутник

https://racurs.ua/ua/n123018-dodon-zayavyv-scho-yogo-zamovyly-dagestancyam-cherez-odeske-ugrupovannya.html

Ракурс

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що готується замах на його життя.

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За словами Додона, «Демократична партія в Молдові» замовила його вбивство дагестанцям через одеське угруповання. Про це повідомляє Newsmaker, передає «Європейська правда».

Інформацію про підготовку замаху на життя Додону повідомила довірена особа. Політична ситуація в країні продовжує загострюватись.

Служба безпеки України (СБУ) напередодні заявила, що посилила контррозвідувальний режим, щоб запобігти в’їзду до Молдови радикально налаштованих росіян.

Нагадаємо, у країні наразі два президента та два уряди. Проєвропейський блок ACUM та проросійська соціалістична партія створили разом коаліцію та обрали свого прем'єр-міністра. Тим часом Павел Філіп та його уряд з Демократичною партією відмовляються визнавати легітимність нового уряду та заявляють про узурпацію влади.

Зазначимо, що Конституційний суд Молдови також визнав новий парламент нелегітимним і ухвалив дострокові вибори на 6 вересня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Молдові пройшли засідання обох урядів. Засідання нового уряду проходило у будівлі парламенту, бо до Кабміну нових міністрів не пустили.