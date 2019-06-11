Конфлікт в Молдові: демократи запропонували федералізувати країну. Фото: Trend.Az

https://racurs.ua/ua/n123020-konflikt-v-moldovi-demokraty-zaproponuvaly-federalizuvaty-krayinu-dokument.html

Ракурс

Вирішити Придністровський конфлікт федералізацією країни запропонував лідер демократів та олігарх Влад Плахотнюк. Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна з питань співпраці з Молдовою Дмитро Козак заявив, що Плахотнюк звернувся до проросійської партії соціалістів з пропозицією створення спільної коаліції та подальшого зміну курсу.

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Козак наголошує, що Москва не висувала подібну пропозицію жодній молдавській партії, а ідея йшла саме від демократів. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на «Коммерсант».

За словами Козака, представники Плахотнюка передали соціалістам пропозицію створення коаліції та умови для її створення. У документі демократи пропонували переорієнтуватися на Росію та федералізувати Молдову для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що напередодні Росія визнала нову коаліцію у Молдові, яку створили проросійські соціалісти разом с проєвропейським блоком. Позицію демократичної партії та голови уряду Павла Філіпа у Міністерстві закордонних справ назвали узурпацією влади.

Зазначимо, напередодні пройшли засідання обох урядів. Кожен з них звинувачує супротивника в узурпації влади та нелегітимності. Конституційний суд країни прийняв сторону демократів та призначив парламентські вибори на 6 вересня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Молдови Ігор Додон заявив, що його вбивство замовили дагестанцям через одеське угруповання.