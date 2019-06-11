Володимир Зеленський звільнив керівника ДУС. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123021-zelenskyy-zvilnyv-kerivnyka-derjupravlinnya-spravamy-ta-pryznachyv-vykonuvacha-obov-yazkiv.html

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами.

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Відповідний указ № 360/2019 глава держави підписав 11 червня. Також Зеленський указом № 361/2019 звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника ДУС згідно з поданою ним заявою. Документи сьогодні опублікували на сайті президента.

Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Державного управління справами Зеленський призначив Сергія Борзова. Про це йдеться в указі № 362/2019.

Як відомо, Іван Куцик керував ДУС майже три останніх роки. Екс-президент Петро Порошенко призначив його на посаду керівника Державного управління справами 23 грудня 2016 року.

Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський указом № 351/2019 призначив Федора Веніславського представником президента України у Конституційному суді України.