Трагедия в одесской психбольнице: стало известно откуда распространился огонь. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123024-tragediya-v-odesskoy-psihbolnice-izvestno-otkuda-rasprostranilsya-ogon.html

Ракурс

Стало известно, откуда распространился пожар в Одесском медицинском центре психического здоровья. Оказалось, что очаг воспламенения находился не в помещении с больными, а под навесом помещения хозяйственного назначения, в котором сушили белье и хранили бытовые предметы.

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По предварительным данным, пожар не связан с неисправностью оборудования и коротким замыканием. Пламя вспыхнуло из-за постороннего источника зажигания. Об этом сообщил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец во время брифинга, передают УНН.

Пока неизвестно, был ли пожар умышленным поджогом. По словам Буханца, причиной мог стать поджог по неосторожности — курение.

Также он сообщил, что в учреждении регулярно проводились проверки противопожарного состояния. Они проходили ежегодно, а в 2019 году их провели марте. За это время в учреждении исправили больше половины замечаний инспекции.

Так, среди исправленных замечаний оказалась противопожарная сигнализация. Ее только начали монтировать, но в той части больницы, в которой произошел пожар, она уже была и качественно сработала. Все электрооборудование в здании было приведено в порядок и испытано.

Как известно, вчера в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще шесть госпитализированы в больницу.

Как ранее сообщал «Ракурс», полиция расследует инцидент по статье «умышленное убийство».