Юридические новости Украины. Суды и общество: влияние СМИ стало критическим

https://racurs.ua/2327-sudy-i-obschestvo-vliyanie-smi-stalo-kriticheskim.html

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При рассмотрении судебных дел судья решает вопросы, влияющие на права и интересы участников судебного производства. Это вызывает у них определенные эмоции, в том числе негативные. «Проявление таких эмоций, в том числе путем публикации собственных субъективных выводов, уничижительных комментариев в Facebook или на других интернет-сайтах в большинстве случаев не свидетельствует о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия в понимании умышленных действий, совершаемых противоправным способом с целью получить желаемое судебное решение», — говорится в ежегодном отчете о состоянии обеспечения независимости судей Высшего совета правосудия.

Судья — лицо публичное

Высший совет правосудия полагает, что судьи, которые выносят решения именем Украины и являются публичными лицами, при исполнении своих обязанностей должны учесть интерес к ним со стороны общества и право других лиц выражать свои оценочные суждения касательно осуществления правосудия. А также различать попытки вмешательства в их деятельность и выражение другими способами своих мыслей, предположений, критики в адрес судей.

Как отмечает Консультативный совет европейских судей в Заключении 18 (2015) о месте судебной власти и ее отношениях с другими ветвями власти в современных демократиях, доверие и уважение к судебной власти нужно постоянно завоевывать и сохранять с помощью отличной работы судов на основе самых высоких стандартов.

«Лжеправосудие — защита сепаратизма» — это не вмешательство В ВСП обратились судьи Селидовского городского суда Донецкой области с сообщением о вмешательстве в их деятельность путем публикации статьи «Лжеправосудие — защита сепаратизма». В ней автор выражал сомнение в объективности и беспристрастности судей при рассмотрении уголовных производств. ВСП отметил, что, несмотря на острую критику деятельности судей, «статья не содержит признаков преследования ее авторами цели вмешательства в осуществление правосудия как в целом, так и при рассмотрении конкретных дел».

ВСП считает, что освещение в СМИ точки зрения и предположений авторов публикаций и журналистов о рассмотрении дел или материальном положении судей не является вмешательством в их деятельность. (Решения от 2 октября 2017 года №3106/0/15-17 и №3107/0/15-17).

В пункте 63 Заключения 1 (2991) относительно стандартов независимости судебной власти КРЕС отметил, что сложно определить наличие неправомерного влияния в контексте нахождения необходимого равновесия между потребностью защитить судебное разбирательство от искажения и давления со стороны политических кругов, СМИ или других источников и обеспечением открытого обсуждения вопросов, имеющих общественное значение, среди общественности и в свободной прессе.

Слухи преувеличены, или количество дел — приуменьшено

В разделе о предотвращении коррупции среди судей КРЕС констатировал распространение в отдельных государствах — членах Совета Европы утверждаемой коррупции. То есть когда общественное восприятие коррупции в судебной системе значительно превышает фактическое количество дел против коррумпированных судей. Причины такой ситуации КРЕС видит, в частности, в непрозрачности, неоткрытости или молчаливости судебной власти.

Подчеркнем: речь идет о странах — членах Совета Европы. Что касается Украины, бесспорно, утверждаемая коррупция здесь цветет буйным цветом, но и классическая — тоже. И в наших реалиях низкий показатель дел против коррумпированных судей никак нельзя считать объективным свидетельством чистоты их рядов.

КРЕС подчеркивает, что вне судебной системы прокуроры и адвокаты нередко используют СМИ для воздействия на общественное мнение. Политики, другие лица на публичных должностях и в СМИ могут использовать упрощенные, популистские или демагогические аргументы, умышленно дезинформируя общественность о деятельности судебной власти. Все это может создать атмосферу общественного недоверия к судебной системе. Механизмы для повышения необходимой легитимности и прозрачности судебной системы, а следовательно, и доверия граждан, известны. Если коротко: это проактивная информационная политика, которая заключается, в частности, в предоставлении общей информации о функционировании судебной системы и информировании общественности о деликатных делах, в которых есть «намек» на коррупцию.

Также КРЕС отметил важность обращения судьи с участниками судебных разбирательств: «Судья, внятно объясняющий свои решения — и в определенных случаях путь к такому решению, — как правило, вызывает чувство справедливого обращения даже у стороны, которая в конечном итоге проигрывает дело».

Право знать

Право общественности на получение информации является основополагающим принципом, что следует из статьи 10 Конвенции. Оно предусматривает, как утверждается в докладе, «что судья должен отвечать ожиданиям граждан путем принятия четких мотивированных решений. Судьи должны иметь также свободу для подготовки резюме или коммюнике, которые излагали бы направление или объясняли важность принятых решений для общественности».

«Наличие пресс-службы не снимает соответствующих обязанностей с председателя суда. Как отметил КРЕС, председатели судов играют важную роль в повышении прозрачности деятельности судов, которые они возглавляют. Интересы общества требуют, чтобы председатели судов информировали общественность о функционировании системы правосудия через СМИ. Это касается и дел, находящихся на рассмотрении. Иногда быстрое и регулярное предоставление информации, которая может быть предоставлена ​​без нарушения конфиденциальности, имеет существенное значение даже до вынесения фактического приговора» (пункт 61 Заключения 21 (2018) о предотвращении коррупции среди судей).

КРЕС: «Следует учитывать, что в отдельных случаях председатель суда может предоставить более весомый и авторитетный комментарий, чем пресс-секретарь».

Вне всех допустимых пределов

В Отчете о независимости и беспристрастности судей в государствах — членах Совета Европы за 2017 год акцентируется внимание на наличии дисбаланса между свободой выражения мнений и уважением к судебной власти в Украине. Отмечается, что «в целом критика судов и судей выходит за все возможные пределы, а свобода выражения мнений осуществляется таким образом, чтобы постоянно поддерживать общественное давление на судебную систему». По мнению наблюдателей КРЕС, сегодня в Украине влияние СМИ на суды и отдельных судей стало критическим.

По материалам ежегодного отчета о состоянии обеспечения независимости судей