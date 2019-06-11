Сумнозвісний екс-голова Вищого адмінсуду Пасенюк допомагатиме Зеленському обирати членів ВРП, фото — Закон і бізнес

https://racurs.ua/ua/n123050-sumnozvisnyy-eks-golova-vyschogo-adminsudu-pasenuk-dopomagatyme-zelenskomu-obyraty-chleniv-vrp.html

Ракурс

Екс-голова Вищого адмінсуду Олександр Пасенюк допомагатиме президенту Володимиру Зеленському обирати членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Loading...

Про це йдеться в указі президента № 357/2019 «Про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя», текст якого сьогодні з’явився на сайті глави держави.

В указі президент затвердив Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, а також оприлюднив склад конкурсної комісії з добору кандидатів. Пасенюк разом із іншими членами комісії буде здійснювати відбір осіб, яких президент призначатиме членами Вищої ради правосуддя.

Олександр Пасенюк — професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів». Пасенюк був першим головою Вищого адміністративного суду України та суддею Конституційного суду України.

«Ракурс» повідомляв, що Пасенюк у 2015 році попри досягнення граничного віку (65 років) перебував на посаді судді Конституційного суду і відсудив у держави понад 140 тис. грн як відшкодування за «вимушений прогул».

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський скасував укази екс-глави держави Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка й оголосив новий конкурс.