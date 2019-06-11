Пожежі у психлікарні Одеси передувала смерть пацієнта. Фото: Одеса — Politeka

https://racurs.ua/ua/n123049-pojeji-u-psyhlikarni-odesy-pereduvala-smert-paciienta-zmi.html

Ракурс

У психлікарні Одеси перед пожежею, в якій загинули кілька осіб, помер один із пацієнтів. Згідно з висновком судмедекспертів, у нього був гнійний перитоніт.

Loading...

Тіло цього пацієнта виявили у будівлі медцентру разом із тілами загиблих під час пожежі, повідомляють сьогодні УНН із посиланням на правоохоронні органи.

Під час пожежі, яка напередодні сталася у відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я № 7, загинули шестеро осіб, ще шестеро постраждали, зараз за їхні життя борються лікарі.

Всього у будівлі під час пожежі перебувала 51 особа. Тих, хто не постраждав, евакуювали в інші корпуси лікарні.

За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальні провадження згідно зі ст. 270 (порушення пожежної безпеки) та ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Рятувальники вважають, що попередньою причиною займання у будівлі є занесення вогню ззовні.