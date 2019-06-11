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Пожежі у психлікарні Одеси передувала смерть пацієнта. Фото: Одеса — Politeka

Пожежі у психлікарні Одеси передувала смерть пацієнта — ЗМІ

11 чер 2019, 17:16
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У психлікарні Одеси перед пожежею, в якій загинули кілька осіб, помер один із пацієнтів. Згідно з висновком судмедекспертів, у нього був гнійний перитоніт.

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Тіло цього пацієнта виявили у будівлі медцентру разом із тілами загиблих під час пожежі, повідомляють сьогодні УНН із посиланням на правоохоронні органи.

Під час пожежі, яка напередодні сталася у відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я № 7, загинули шестеро осіб, ще шестеро постраждали, зараз за їхні життя борються лікарі.

Всього у будівлі під час пожежі перебувала 51 особа. Тих, хто не постраждав, евакуювали в інші корпуси лікарні.

За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальні провадження згідно зі ст. 270 (порушення пожежної безпеки) та ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Рятувальники вважають, що попередньою причиною займання у будівлі є занесення вогню ззовні.


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