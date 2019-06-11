Пожару в психбольнице Одессы предшествовала смерть пациента. Фото: Одесса - Politeka

https://racurs.ua/n123049-pojaru-v-psihbolnice-odessy-predshestvovala-smert-pacienta-smi.html

Ракурс

В психбольнице Одессы перед пожаром, в котором погибли несколько человек, скончался один из пациентов. Согласно заключению судмедэкспертов, у него был гнойный перитонит.

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Тело этого пациента обнаружили в здании медцентра вместе с телами погибших во время пожара, сообщают сегодня УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время пожара, который накануне произошел в отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья № 7, погибли шесть человек, еще шесть пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи.

Всего в здании во время пожара находился 51 человек. Тех, кто не пострадал, эвакуировали в другие корпуса больницы.

По факту пожара правоохранители открыли уголовные производства согласно ст. 270 (нарушение пожарной безопасности) и ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Спасатели считают, что предварительной причиной возгорания в здании является занесение огня извне.