Пожару в психбольнице Одессы предшествовала смерть пациента — СМИhttps://racurs.ua/n123049-pojaru-v-psihbolnice-odessy-predshestvovala-smert-pacienta-smi.htmlРакурс
В психбольнице Одессы перед пожаром, в котором погибли несколько человек, скончался один из пациентов. Согласно заключению судмедэкспертов, у него был гнойный перитонит.
Тело этого пациента обнаружили в здании медцентра вместе с телами погибших во время пожара, сообщают сегодня УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Во время пожара, который накануне произошел в отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья № 7, погибли шесть человек, еще шесть пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи.
Всего в здании во время пожара находился 51 человек. Тех, кто не пострадал, эвакуировали в другие корпуса больницы.
По факту пожара правоохранители открыли уголовные производства согласно ст. 270 (нарушение пожарной безопасности) и ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Спасатели считают, что предварительной причиной возгорания в здании является занесение огня извне.