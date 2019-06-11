Увольнения в СБУ: Зеленский отправил в отставку двух заместителей главы и шесть начальников областных управлений

Увольнения в СБУ: Зеленский отправил в отставку двух заместителей председателя и шесть начальников областных управлений, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123048-uvolneniya-v-sbu-zelenskiy-otpravil-v-otstavku-dvuh-zamestiteley-glavy-i-shest-nachalnikov.html

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины и шесть начальников областных управлений СБУ.

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Тексты соответствующих указов глава государства сегодня обнародовал на официальном сайте.

В частности, Владислав Косинский и Олег Фролов уволены с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины.

Без руководителей остались управления СБУ в Черновицкой, Одесской, Львовской, Закарпатской, Волынской и Винницкой областях.

Комментируя увольнение Косинского и Фролова, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве отметил, что эти должностные лица могли быть причастны к нарушениям законодательства во время предвыборной кампании.

Это для них только начало, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке, — заявил Рябошапка.

Увольнение руководителей региональных управлений Рябошапка связал с контрабандой в соответствующих областях.

Напомним, что сегодня президент Зеленский уволил 15 губернаторов и назначил временных руководителей областей.