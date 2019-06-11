Зеленский уволил 15 губернаторов и назначил временных руководителей областей, фото — АП

https://racurs.ua/n123045-zelenskiy-uvolil-15-gubernatorov-i-naznachil-vremennyh-rukovoditeley-oblastey.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.

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Сегодня на сайте главы государства появились тексты указов об отставке руководителей Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

В то же время глава государства издал указы о назначении и. о. председателей ОГА. В частности, Черниговской ОГА временно будет руководить Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь, Львовской — Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Киевской — Вячеслав Кучер, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.