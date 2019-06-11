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Зеленский подписал представление в Раду на увольнение Луценко. Фото: Інформатор

Зеленский подписал представление в Раду на увольнение Луценко

11 июн 2019, 16:22
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В Верховную Раду внесли представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Причиной увольнения Луценко является отсутствие высшего юридического образования и необходимого опыта работы. Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга.

По словам Рябошапки, наличие закона об изменениях в «Закон о прокуратуре» (генпрокурор может быть без высшего юридического образования) не отменяет того, что лицо выполняет процессуальные функции, требующие образования и опыта в области права.

Как известно, ранее в АП анонсировали представление об увольнении Луценко и повторные представления на увольнение других должностных лиц, которые до этого не получили поддержку в Раде.

В конце мая Зеленский внес в Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторак и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако депутаты не захотели поддержать их отставку.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева.

Источник: Ракурс


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