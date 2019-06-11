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Ракурс
Кадровые решения Зеленского объяснит Рябошапка. Фото: УП

Кадровые решения Зеленского объяснит Рябошапка на брифинге (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 июн 2019, 15:15
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В Администрации президента объяснят кадровые решения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка проведет брифинг на крыльце АП.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.

Источник: Ракурс


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