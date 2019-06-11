Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей. Фото: vesti.ru

В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей

11 июн 2019, 14:59
999

В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей, применив электрическую пилу. Прибывшая на вызов «скорая» лишь засвидетельствовала факт смерти.

Loading...

Самоубийца острым режущим диском демонстративно полоснул себя по шее, перерезав все основные сосуды. Произошло это накануне в частном доме, где вместе с 30-летним мужчиной находились и его родители, сообщает издание «Херсонцы».

Полиция открыла уголовное производство согласно ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с отметкой «самоубийство». Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться, также правоохранители проверят версию о возможном доведении до самоубийства.

Знакомые погибшего сообщили, что мужчина мог попасть в секту с признаками тоталитарного управления. Кроме того, по их словам, в последнее время у мужчины наблюдались явные признаки психических отклонений.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия и объявил новый конкурс

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия. Кроме того, действующий глава государства объявил новый конкурс

Новости Украины
11:46
Новости партнеров
Загрузка...