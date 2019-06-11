В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей. Фото: vesti.ru

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Ракурс

В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей, применив электрическую пилу. Прибывшая на вызов «скорая» лишь засвидетельствовала факт смерти.

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Самоубийца острым режущим диском демонстративно полоснул себя по шее, перерезав все основные сосуды. Произошло это накануне в частном доме, где вместе с 30-летним мужчиной находились и его родители, сообщает издание «Херсонцы».

Полиция открыла уголовное производство согласно ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с отметкой «самоубийство». Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться, также правоохранители проверят версию о возможном доведении до самоубийства.

Знакомые погибшего сообщили, что мужчина мог попасть в секту с признаками тоталитарного управления. Кроме того, по их словам, в последнее время у мужчины наблюдались явные признаки психических отклонений.