Новый фитнес-браслет от «Сяоми». Фото: mi.com

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Компания Xiaomi (Сяоми) 11 июня официально представила новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 (Ми Бэнд).

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Новинка получила улучшенные характеристики по сравнению со своим предшественником Mi Band 3. Новый браслет оснастили цветным AMOLED-дисплеем. Производитель уверяет, что экран устойчив к царапинам. Диагональ дисплея — 0,95-дюйма, разрешение — 240×120 пикселей. Об этом сообщает Gizmochina.com.

Обновленный браслет отримав Bluetooth 5.0 BLE, а корпус защищен от влаги по стандарту 5ATM. Разрешается погружение до 50 м вглубь. Устройство поддерживает работу ассистента Xiao AI, с помощью которого голосом можно вызывать любые доступные функции браслета, а также управлять устройствами умного дома от «Сяоми».

Обычная версия «Ми бэнд» получила аккумулятор в 125 mAh, а версия с NFC-125 mAh. Автономность первого должна составить 20 суток, второй на одном заряде батареи должен проработать 15 суток.

На рынке будут существовать две версии браслета — с функцией бесконтактных платежей AliPay и WeChat Pay и без. Вариант без NFC оценили в 25 долл. а вариант с NFC — в 33 долл. Покупателям будут предлагать ремешки в разных цветах.

Напомним, в сети рассекретили первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 9T. Смартфон оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 730 и AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюймов со встроенным сканером отпечатков пальцев.