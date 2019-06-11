Новий фітнес-браслет від «Сяомі». Фото: mi.com

https://racurs.ua/ua/n123036-xiaomi-oficiyno-predstavyla-novyy-fitnes-braslet-mi-band-4-foto-video.html

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Компанія Xiaomi (Сяомі) 11 червня офіційно представила новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 (Мі Бенд).

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Новинка отримала поліпшені характеристики у порівнянні зі своїм попередником Mi Band 3. Новий браслет оснастили кольоровим AMOLED-дисплеєм. Виробник запевняє, що екран стійкий до подряпин. Діагональ дисплея — 0,95-дюйми, роздільна здатність — 240×120 пікселів. Про це повідомляє Gizmochina.com.

Оновлений браслет отримав Bluetooth 5.0 BLE, а корпус захищений від вологи за стандартом 5ATM. Дозволяється занурення до 50 м вглиб. Пристрій підтримує роботу асистента Xiao AI, з допомогою якого голосом можна викликати будь-які доступні функції браслета, а також керувати пристроями розумного будинку від «Сяомі».

Звичайна версія «Мі бенд» отримала акумулятор у 125 mAh, а версія з NFC — 125 mAh. Автономність першого повинна скласти 20 діб, другий на одному заряді батареї повинен пропрацювати 15 діб.

На ринку існуватимуть дві версії браслета — із функцією безконтактних платежів AliPay і WeChat Pay та без. Варіант без NFC оцінили в 25 дол., а варіант з NFC — в 33 дол. Покупцям пропонуватимуть ремінці у різних кольорах.

Нагадаємо, в мережі розсекретили перші фотографії смартфона Xiaomi Mi 9T. Смартфон оснастили процесором Qualcomm Snapdragon 730 та AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,39 дюймів із вбудованим сканером відбитків пальців.