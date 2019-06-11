Зеркаль: Росія вкрала в України понад 9 млрд куб. м газу та скоротила вилов риби. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n123035-zerkal-rosiya-vkrala-v-ukrayiny-ponad-9-mlrd-kub-m-gazu-ta-skorotyla-vylov-ryby.html

Ракурс

В міжнародному арбітражі з морського права в Гаазі Росію звинуватила у крадіжці понад 9 млрд куб. м природного газу в Чорному морі заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час свого виступу.

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За словами Зеркаль, Україні для забезпечення енергетичної самодостатності необхідно 5−6 млрд куб. м газу на рік і поклади газу у Чорному морі могли б допомогти у цьому. Зеркаль наголосила, що Росія відібрала сучасні бурові установки для власного використання, а також протиправно збудувала надто низький міст через Керченську протоку, через що великі кораблі не зможуть більше заходити у порти Бердянська та Маріуполя. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Також Росія негативно вплинула на щорічний вилов риби Україною, витісняючи рибалок з їхніх звичайних місць. Зеркаль наголосила, що Росія незаконно прокладає кабелі та трубопроводи, не консультуючись з Україною про їхню доречність, і почала зупиняти судна в Чорному та Азовському морях.

Зеркаль нагадала, що Україна не порушувала питання щодо суверенітету України над Кримом, так як це закріплено в Конституції та визнано міжнародною спільнотою. В той час, Росія згадала про окупований півострів, щоб якось виправдати свої порушення морського права.