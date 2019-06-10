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Суд у Гаазі почав розглядати позов України проти Росії: деталі справи, фото — Вікіпедія

Суд у Гаазі почав розглядати позов України проти Росії: деталі справи (КАРТА)

10 чер 2019, 11:29
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Постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почала розглядати позов України проти Російської Федерації щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

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Суд у Палаці миру сьогодні почав розгляд попередніх заперечень РФ, українська сторона виступатиме 11 червня, повідомила у Фейсбук заступник міністра закордонних справ Світлана Зеркаль. Другий раунд слухань триватиме 13−14 червня.

Зеркаль пояснила, що після появи провадження про імунітети українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів справу почали називати «великою» справою з морського права, оскільки вона стосується всіх порушень, які вчинила Росія. Йдеться про перешкоджання навігації, крадіжку корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту.

Провадження триває з 2016 року, коли дії Росії показали, що вона не буде усувати порушення Конвенції ООН з морського права добровільно.

Зеркаль повідомила, що РФ умисно затягує справу, оскаржуючи юрисдикцію трибуналу. Відбулося вже два раунди обміну письмовими поясненнями щодо юрисдикції.

Мета Росії традиційна — уникнути розгляду справи по суті і відповідальності. Наше завдання просте і складне водночас — відстояти своє право на судовий розгляд справи по суті, — написала заступник міністра закордонних справ.

На її думку, судові слухання важливі і в більш ширшому контексті, оскільки Росія намагається довести, що має право свавільно поводитися на Азові і в Керченьский протоці і доводить, що там не застосовується міжнародне морське право.

Суд у Гаазі розпочав розглядати позов України проти Росії: деталі справи, карта — Фейсбук С.Зеркаль

Пакет доказів порушень Росією суверенних прав України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці подали до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Згодом РФ подала до трибуналу свої заперечення. Росія не визнає юрисдикцію цієї інституції розглядати позов України.

Джерело: Ракурс


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