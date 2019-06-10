Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против России: детали дела, фото — Википедия

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Ракурс

Постоянная палата третейского суда в Гааге 10 июня начала рассматривать иск Украины против Российской Федерации о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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Суд во Дворце мира сегодня начал рассмотрение возражений РФ, украинская сторона будет выступать 11 июня, сообщила в Фейсбук заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Второй раунд слушаний продлится 13−14 июня.

Зеркаль объяснила, что после появления производства об иммунитетах украинских военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть «большим» делом по морскому праву, поскольку она касается всех нарушений, которые совершила Россия. Речь идет о препятствовании навигации, краже полезных ископаемых, незаконном вылове рыбы, сооружении Керченского моста.

Производство продолжается с 2016 года, когда действия России показали, что она не будет устранять нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно.

Зеркаль сообщила, что РФ умышленно затягивает дело, оспаривая юрисдикцию трибунала. Состоялось уже два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции.

Цель России традиционна — избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно — отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу, — написала заместитель министра иностранных дел.

По ее мнению, судебные слушания важны и в более широком контексте, поскольку Россия пытается доказать, что имеет право произвола на Азове и в Керченьский проливе и доказывает, что там не применяется международное морское право.

Пакет доказательств нарушений Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе подали в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Впоследствии РФ подала в трибунал свои возражения. Россия не признает юрисдикцию этого института рассматривать иск Украины.