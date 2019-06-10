Юлия Тимошенко, фото: tymoshenko.ua

https://racurs.ua/n122975-sezd-partii-batkivschina-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня в Киеве проходит съезд партии «Батькивщина».

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Съезд происходит во дворе офиса этой политсилы.

Во время съезда запланировано рассмотрение вопросов участия этой политсилы во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 21 июля.

Кроме народных депутатов от «Батькивщины» и членов фракции, на съезде можно увидеть бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, лидера партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко „Справедливость“», и внефракционного народного депутата Сергей Таруту.

Напомним, вчера состоялся съезд обновленной партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Во время съезда была представлена первая десятка избирательного списка этой политсилы. Возглавляет список сам Порошенко. Также в первой десятке «Европейской солидарности» вице-спикер Ирина Геращенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Заброцкий.