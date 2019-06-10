Под Генпрокуратурой требуют объявить подозрение заказчикам убийства Гандзюк, скриншот трансляции

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Ракурс

В Киеве утром понедельника, 10 июня, начался митинг под зданием Генпрокуратуры. Активисты требуют объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

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К Генеральной прокуратуре Украины на улицу Резницкую в столице пришло около 100 активистов. Они развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства, сообщается в трансляции с места события.

На баннерах указаны фамилии Андрея Гордеева (председатель Херсонской ОГА) и Евгения Рищука (заместитель председателя Херсонской ОГА). Активисты скандировали: «Юра, выходи!», а также «А Юра выйдет?» и «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Участники акции одеты в футболки с надписями «Кто стоит за убийством Гандзюк?», на асфальте возле офиса ГПУ написали краской лозунг «Требуем приговоров заказчикам».

Юрист Маси Найем рассказал, что протестующие требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам. Из Генпрокуратуры к протестующим никто не вышел.

Напомним, что исполнителям убийства активистки Екатерину Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня объявил приговор. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Никиту Грабчука, который непосредственно напал на Гандзюк, приговорили к 6 годам тюрьмы. Подозреваемые в пособничестве Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович приговорены к 4 годам заключения, а Виктор Горбунов получил 3 года.