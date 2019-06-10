Під Генпрокуратурою вимагають оголосити підозру замовникам вбивства Гандзюк, скріншот з трансляції

https://racurs.ua/ua/n122974-ura-vyhod-pid-genprokuraturou-vymagaut-ogolosyty-pidozru-zamovnykam-vbyvstva-gandzuk-video.html

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У Києві уранці понеділка, 10 червня, розпочався мітинг під будівлею Генпрокуратури. Активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

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Під Генеральну прокуратуру на вулицю Різницьку у столиці прийшло приблизно 100 активістів. Вони розгорнули плакати з іменами ймовірних замовників вбивства, повідомляється у трансляції з місця події.

На банерах вказані прізвища Андрія Гордєєва (голова Херсонської ОДА) та Євгена Рищука (заступник голови Херсонської ОДА). Активісти скандували: «Юро, виходь!», а також «А Юра вийде?» і «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Учасники акції одягнені у футболки з надписами «Хто стоїть за вбивством Гандзюк?», на асфальті біля офісу ГПУ написали фарбою гасло «Вимагаємо вироків замовникам!».

Юрист Масі Найєм розповів, що учасники протесту вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк та на основі доказів, отриманих від виконавців вбивства, оголосила підозри замовникам. Із Генпрокуратури до учасників протесту ніхто не вийшов.

Нагадаємо, що виконавцям нападу на активістку Катерину Гандзюк Покровський міськрайонний суд Дніпропетровської області 6 червня оголосив вирок. Координатора нападу на херсонську активістку Сергія Торбіна засудили до 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Микита Грабчук, який безпосередньо напав на Гандзюк, засуджений до 6 років тюрми. Підозрювані у пособництві В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович засуджені до 4 років ув’язнення, а Віктор Горбунов — до 3 років.