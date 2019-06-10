Юлія Тимошенко, фото: tymoshenko.ua

https://racurs.ua/ua/n122975-z-yizd-partiyi-batkivschyna-prohodyt-u-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

Сьогодні в Києві відбувається з’їзд партії «Батьківщина».

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З’їзд відбувається на подвір’ї офісу цієї політсили.

Під час з’їзду запланований розгляд питань щодо участі цієї політсили в позачергових парламентських виборах, запланованих на 21 липня.

Окрім народних депутатів від «Батьківщини» та членів фракції, на з’їзді можна також побачити колишнього очільника Служби безпеки України Валентина Наливайченка, лідера партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка „Справедливість“», та позафракційного народного депутата Сергія Таруту.

Нагадаємо, вчора відбувся з’їзд оновленої партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Під час з’їзду було презентовано першу десятку виборчого списку цієї політсили. Очолює список сам Порошенко. Також у першій десятці «Європейської солідарності» віце-спікер Ірина Геращенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та командир 95-ї окремої аеромобільної бригади Михайло Заброцький.