Зеркаль: Россия украла у Украины более 9 млрд куб. м газа и сократила вылов рыбы. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n123035-zerkal-rossiya-ukrala-u-ukrainy-bolee-9-mlrd-kub-m-gaza-i-sokratila-vylov-ryby.html

Ракурс

В международном арбитраже по морскому праву в Гааге Россию обвинила в краже более 9 млрд куб. м природного газа в Черном море заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время своего выступления.

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По словам Зеркаль, Украине для обеспечения энергетической самодостаточности необходимо 5−6 млрд куб. м газа в год и залежи газа в Черном море могли бы помочь в этом. Зеркаль подчеркнула, что Россия отобрала современные буровые установки для собственного использования, а также противоправно построила слишком низкий мост через Керченский пролив, из-за чего большие корабли не смогут больше заходить в порты Бердянска и Мариуполя. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Также Россия негативно повлияла на ежегодный вылов рыбы Украина, вытесняя рыбаков с их обычных мест. Зеркаль подчеркнула, что Россия незаконно прокладывает кабели и трубопроводы, не консультируясь с Украиной об их уместности, и начала останавливать судна в Черном и Азовском морях.

Зеркаль напомнила, что Украина не поднимает вопрос о суверенитете Украины над Крымом, так как это закреплено в Конституции и признано международным сообществом. В то время Россия вспомнила об оккупированном полуострове, чтобы как-то оправдать свои нарушения морского права.