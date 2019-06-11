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Самую дорогую картину в мире авторства Леонардо да Винчи обнаружили на яхте. Фото: iz.ru

Самую дорогую картину в мире авторства Леонардо да Винчи обнаружили на яхте (ФОТО)

11 июн 2019, 14:17
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Самая дорогая картина в мире, которая считалась пропавшей, хранилась на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. Речь идет о картине «Спаситель мира» авторства Леонардо да Винчи.

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Картина да Винчи будет находиться на судне до тех пор, пока в провинции Эль-Мадина не завершат строительство культурного центра. В нем и планируют хранить «Спасителя мира», сообщает Artnet.

Самую дорогую картину в мире авторства Леонардо да Винчи обнаружили на яхте. Фото: BBC.com

Картина «Спаситель мира» пропала в марте этого года. Работники филиала Лувра в Абу-Даби, в котором должно было выставляться полотно, не смогли установить его местонахождение.

На картине изображен Иисус Христос. Ее написал Леонардо да Винчи примерно в 1500 году. Долгое время полотно считалось утерянным, но в 1958 году его выставили на аукцион под авторством одного из учеников мастера. Тогда картину купили за 45 фунтов-стерлингов.

В 2007 году после окончания реставрационных работ эксперты определили, что «Спаситель мира» был написан самим Леонардо да Винчи. В 2013 году полотно приобрел российский олигарх Дмитрий Рыболовлев за 127,5 млн долл., а затем продал его за рекордную цену — 450 млн долл.


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