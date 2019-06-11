Черное море окрасилось в зеленый цвет. Фото: Думская

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Черное море позеленело из-за аномального явления, возникшего вследствие сложных погодных условий.

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Купаться на пляжах Одессы и Одесской области не рекомендуется из-за загрязнения воды. Дело в том, что интенсивное развитие водорослей может привести наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Предостерегаем население, особенно детей, от купания в такой воде. Также не стоит употреблять в пищу выловленную на побережье морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе городского совета Одессы отметили, что в последнее время в регионе наблюдались сильные ливни. В результате сложных погодных условий большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Жители региона и отдыхающие делятся в YouTube видеозаписями необычного Черного моря.

Напомним, в прошлом году в июле в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине есть 139 рек, пляжей, озер и водоемов, которые не рекомендованы для купания. В этих водоемах были зафиксированы лактопозитивные кишечные палочки.