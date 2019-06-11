Рейтинг городов: Киев вошел в топ-15 по загруженности дорог. Фото: Главред

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Ракурс

Киев вошел в рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами. Украинская столица заняла в топе 13-е место с уровнем загруженности 46%.

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Согласно рейтингу, участники дорожного движения в Киеве тратят почти в полтора раза больше времени, чтобы доехать до нужного места. Отметим, что за прошлый год уровень загруженности увеличился на 2%. Об этом сообщается и ежегодном исследовании нидерландского поставщика устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom.

Согласно исследованию, худшим днем трафика в прошлом году стало 1 мая, когда уровень загруженности составил 107% среднесуточной нормы. А вот 8 апреля удивило рекордно низким показателем 6%.

Отметим, что вечерний трафик хуже утреннего лишь на 3%. В среднем, утром и вечером необходимо выделить дополнительные полчаса, чтобы добраться на место.

Лидером по загруженности дорог стал индийский город Мумбаи. В тройку лидеров также вошли города Колумбии (Богота) и Перу (Лима). Следом за ними снова идет Индия со своим Нью-Дели, а замыкает пятерку Москва.

Как ранее сообщал «Ракурс», Киев занял 173-е место в рейтинге самых комфортных городов мира.